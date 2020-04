La chronique de Laurent Gerra du 21 avril 2020

publié le 21/04/2020 à 10:13

Les règles de distanciation sociale ne sont pas sans bouleverser la vie des couples. Voyons comment un ménage réputé fusionnel selon la presse, résiste à cette épreuve de rapprochement forcé. "Carlita, tu peux arrêter de chanter deux minutes ma mozzarella ?", lance Nicolas Sarkozy. "Mais bien sûr mon Nespresso, j'essayais une nouvelle version de Quelqu'un qui m'a dit au violoncelle", lui répond Carla Bruni.

De son côté, Bertrand Delanoë ancien maire de Paris est confiné chez lui à Bizerte. "Comme la Tunisie a déclaré le confinement, je n'ai pas le droit de sortir et je déprime, poin poin poin poin, mais je ne me laisse pas aller. J'écoute la compagnie créole et je me fais des bons petits plats tunisiens", explique-t-il.

La pandémie de Covid-19 a entrainé l'annulation de tous les festivals prévus cet été. "Comme dit un célèbre proverbe berrichon : quand les Chinois mangent du pangolin, les intermittents sont dans le pétrin", lance Jean-Pierre Pernaut. C'est "une véritable catastrophe pour le monde du spectacle", ajoute le présentateur du 13h de TF1.