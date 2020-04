VIDÉO - Confinement : Fabrice Luchini récite une fable de La Fontaine en verlan

publié le 21/04/2020 à 13:20

Fabrice Luchini prouve une nouvelle fois qu'il sait parler à toutes les générations. Depuis le début du confinement, l'acteur lit les célèbres Fables de la Fontaine tout en offrant une explication de texte à ses abonnés.

Pour la célèbre fable du Corbeau et le Renard, Fabrice Luchini se met à parler en verlan (à l'envers, comme disent les jeunes). L'occasion de montrer ses talents d'interprétations et son maniement de la langue française dans toutes ses formes. La vidéo fait bien évidemment un tabac sur son compte Instagram avec plus de 80.000 vues en 24 heures et commenté par des centaines d'internautes.

On peut ainsi lire : "Merci pour ce cadeau. Bravo pour la fable du corbeau au verlan. Et essayons de raison garder jusqu'à la fin du confinement en effet. (NB j'aime votre exemplaire des Fables, on voit que c'est un ouvrage qui a bien servi !) A bientôt j'espère" ou encore "Merci !!! Votre diction est tellement extraordinaire qu’elle donne envie de (re)lire ces fables ! C’est toujours un plaisir de vous écouter !".