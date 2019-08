Le speed dating de Laurent et Maud dans "L'Amour est dans le pré"

publié le 26/08/2019 à 16:09

Une nouvelle année et une nouvelle saison de L'Amour est dans le pré s'offre aux téléspectateurs de M6. Quatorze nouveaux candidats, trois femmes et dix hommes, sont les nouveaux héros de cette 14e saison de l'émission présentée par Karine Le Marchand.

Après les portraits des agriculteurs en mal d'amour vient le temps (tant attendu) des premières rencontres. Une partie des prétendantes et des prétendants vont découvrir celui ou celle qui a réussi à faire chavirer son cœur à la télévision.

Le premier épisode de cette nouvelle saison sera diffusé sur M6 le 26 août 2019. Premier extrait de ces rendez-vous en speed dating avec Laurent (41 ans) et Maud. une rencontre sous le signe de la gourmandise et de l'émotion. La choisira-t-il pour venir habiter quelques jours dans la Nièvre où il élève des vaches et des brebis ? Réponse dans les prochains épisodes.