publié le 19/08/2019 à 20:30

Ils sont de retour. Toujours amoureux ou de nouveau célibataires, les agriculteurs et agricultrices de L'Amour est dans le pré reviennent sur M6 pour donner de leurs nouvelles, plusieurs mois après la fin de l'émission.

Dans Que sont-ils devenus ?, Karine Le Marchand va recevoir quelques couples parmi les plus emblématiques de l'émission. Gégé et Anne-Marie et leur incroyable coup de foudre tout d'abord. Il sera question de savoir si le couple arrive à entretenir cette soudaine flamme maintenant que le quotidien s'est installé. Il y aura aussi de la place pour Sébastien et Emilie, Jean-Marc et Françoise, Julie et Pierre-Emmanuel mais aussi Nathalie et Victor.

Désormais fiers parents d'un petit Valentin, ces derniers livreront ce lundi 19 août en prime-time un témoignage très ému avec Karine Le Marchand. Ils reviendront sur leur rencontre et se confieront sur quelques moments difficiles pour la jeune agricultrice.

Quand Nathalie revoit sa rencontre avec Victor lors de la saison 12, elle ne peut retenir ses larmes ! ¿¿¿#ADP Que sont-ils devenus ? Réponse ce lundi à 21:05 pic.twitter.com/sWvZrYUqHu — M6 (@M6) August 19, 2019