publié le 29/01/2019 à 13:54

Ce lundi 28 janvier, les téléspectateurs de M6 ont fait connaissance avec les premiers agriculteurs de la saison 14 de L'amour est dans le pré. Parmi les portraits diffusés, celui de Didier a particulièrement ému les adeptes du programme. L'agriculteur est prêt à donner "tout l'amour que j'ai et que je n'ai pas pu donner", explique-t-il. Et si l'éleveur de vaches n'a jamais trouvé l'amour, il y croit "plus que jamais".



Autre personnage marquant de cette première émission : Francis, un viticulteur de l'Aude. À 60 ans, il a évoqué avec Karine Le Marchand son idéal féminin. "Pour moi ce qui est important, c'est la classe, la féminité. Et ça, on peut l'avoir sans un physique de bombe atomique", commence l'agriculteur (à 6:20 dans la vidéo, ndlr).

"Après il y a l'intelligence et le raisonnement aussi, qui font que ça peut aussi être une femme de classe", poursuit Francis, qui confie préférer les femmes plutôt fines. Mais pour lui, la perfection physique porte un nom, celui d'Anne Hidalgo. "C'est ton type ?", l'interroge l'animatrice, visiblement surprise. "Ah oui", confirme-t-il, précisant avoir un faible pour les Méditerranéennes. "Il y a beaucoup de Parisiens qui aimeraient qu'elle vienne vivre ici !", a conclu dans un sourire Karine Le Marchand.

Anne Hidalgo est-elle une téléspectatrice assidue du programme ? Toujours est-il que la maire de Paris, flattée par les propos de l'agriculteur, s'est fendue d'un message sur Twitter pendant la diffusion. "Merci Francis", a-t-elle simplement répondu au viticulteur en quête d'amour. Un message agrémenté de deux émojis : un large sourire et un clin d'oeil.

Merci Francis ¿¿ #ADP — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 28 janvier 2019