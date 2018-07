Justin Bieber bientôt marié à la mannequin Hailey Baldwin

publié le 09/07/2018 à 15:08

Voilà une nouvelle qui aura de quoi briser le cœur de toutes les fans les plus amoureuses du chanteur. En effet, selon le site TMZ, la pop-star Justin Bieber, ce serait fiancé à la mannequin américaine Hailey Baldwin, ce samedi 7 juillet, lors d'un dîner aux Bahamas.



Malgré une relation en dents de scie avec la jeune femme de 21 ans, l’interprète de la chanson Sorry, se serait décidé à sauter le pas, après seulement quelques semaines de rabibochages. Les deux tourtereaux s'étaient fréquentés quelques mois entre 2015 et 2016, avant de repartir chacun de son côté et de se donner une nouvelle chance deux ans plus tard.



Justin Bieber et Hailey Baldwin à New York Crédit : SIPA Press

Des clients présents lors de la demande en mariage ont raconté que les gardes du corps de la star leur avaient ordonné d'éteindre leurs téléphones portables afin de ne pas divulguer des images de ce moment. Rappelons que Hailey Baldwin n'est autre que la fille de Stephen Baldwin, acteur apparu dans le film Usual Suspect, sorti en 1995.



Hailey Baldwin sur le tapis rouge du Festival de Cannes, le 24 mai 2017 Crédit : Arthur Mola/AP/SIPA

Pour l'heure aucun communiqué officiel n'a été fait de la part de l'équipe du chanteur quant à cette annonce de fiançailles. Seule une photo avec comme légende écrit : "Dire que je suis fier est un doux euphémisme. Tellement excité pour ce prochain chapitre", a été posté par Jeremy Bieber, le papa de Justin.