publié le 18/05/2019 à 23:04

"Only God can judge you and me / ce qu'on est on ne l'a pas choisi". La musique et les paroles de Roi de Bilal Hassani, et surtout son message de tolérance ont résonné à Tel-Aviv, lors de la 64e édition du concours Eurovision de la chanson, ce samedi 18 mai.



Le candidat français a livré une prestation très forte, accompagné de deux danseuses, deux jeunes femmes qui, comme lui, ont souffert de discrimination. La première s'appelle Lizzy Howell, une Américaine de 16 ans qui a décidé d'assumer sa passion malgré les jugements liés à son poids. Elle n'a d'ailleurs pas pu retenir ses larmes à la fin de la chanson. La seconde, Lin Ching Lang, une Taïwanaise de 32 ans, est atteinte de surdité.

L'artiste de 19 ans, entièrement vêtu de blanc, a subjugué les spectateurs et téléspectateurs, qui n'ont pas hésité à saluer sa prestation sur les réseaux sociaux. "Tu nous a tous rendu rois ce soir", "j'aurais pu verser la larme", "tu mérites d'être couronné roi de l'Eurovision", pouvait-on lire sur Twitter.

Mais son passage suffira-t-il à déjouer les pronostics ? Les dernières tendances voyaient Les Pays-Bas et leur candidat Duncan Laurence l'emporter, devant les représentants de l'Australie et la Suisse.