"Destination Eurovision" : Bilal Hassani écrase la concurrence avec "Roi"

publié le 09/01/2019 à 15:31

Plusieurs artistes vont entrer en compétition pour représenter la France à l'Eurovision et l'un d'eux se détache déjà… Il s'appelle Bilal Hassani, il a 19 ans. L'Eurovision a une place toute particulière dans sa jeune carrière puisqu'il s'est présenté au grand public dans l'émission The Voice Kids en reprenant Rise Like A Phoenix de l'inimitable Conchita Wurst vainqueur en 2014 du concours culte de la chanson.



Depuis son look passe-partout sur TF1, Bilal Hassani s'est métamorphosé. Il a des cheveux pastel et longs, se maquille et ne cache pas son homosexualité, ce qui lui vaut le statut d'icône et celui de cible sur les réseaux sociaux où il est très actif. Pour Destination Eurovision, le télé-crochet-concours de France 2, il se présente avec le très efficace : Roi.

Un hit pop dont les paroles en français et en anglais reprennent les thèmes de "l'empowerment" et de l'acceptation des différences comme Rise Like A Phoenix ou Born This Way de Lady Gaga par exemple. C'est le duo Madame Monsieur (candidat pour la France en 2018 avec Mercy) qui était à la plume avec le jeune homme.

> Bilal Hassani - Roi (Lyrics Video)

Mise en ligne au début du mois de janvier, cette chanson compte plusieurs millions de vues cumulées et écrase la concurrence. Chimène Badi ou Emmanuel Moire, deux artistes bien plus connus du grand public sont à la peine avec moins de 50.000 vues pour leurs chansons...



Des chiffres qui montrent la force de cette proposition artistique, déjà saluée par la révélation Aya Nakamura (et dont il a repris plusieurs titres), et la force de frappe en ligne de celui qui est né dans les réseaux sociaux et a déjà son public sur YouTube où il partage son quotidien depuis 2010 auprès de ses 700.000 abonnés.

> Bilal Hassani - Copines x Tout Oublier (Aya Nakamura / Angèle Cover)