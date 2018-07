publié le 25/11/2017 à 22:13

Visuellement, c'était une claque. L'émission Danse avec les stars s'est parée des couleurs d'Hollywood pour un prime time spécial cinéma américain. Chaque couple devait danser sur un thème de film, et si Lenni-Kim avait mis la barre très haut dès le début, avec son foxtrot sur la bande-originale de E.T, Joy Esther allait le surpasser.



Car de son côté, la comédienne de Nos chers voisins allait danser sur le générique de Game of Thrones. Et son paso doble avec Anthony Colette n'allait pas faire injure à la plus grande série actuelle. Dans le rôle de la brûlante mère des dragons Daenerys Targaryen, Joy Esther. Son partenaire allait être le glaciale Jon Snow, roi du Nord.

Dans une mise en scène superbe, la production ayant mis les petits plats dans les grands, le couple a envoyé sa plus belle prestation et les notes ont suivi. En artistique, la candidate a eu droit à des 10, seul Chris Marques se montrait chiche avec un 8. Et si la technique inconstante sur la longueur de la danse faisait baisser les notes, le total était de 70. Remarquable.