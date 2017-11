publié le 24/11/2017 à 12:58

Game of Thrones is coming. Alors que la saison 7 s’est achevée l’été dernier, laissant les aficionados sur leur faim, la série refait parler d’elle. À la télévision ? Pas encore (d’autant plus que les showrunners évoquent un retour en 2019…). Mais sous forme de convention. Et une fois n’est pas coutume, la prochaine se tiendra à Paris.



Le rassemblement, nommé All Men Dust Die (l’un des célèbres dictons du programme) aura lieu les 25 et 26 août prochain, au Novotel Paris Tour Eiffel. Et pour les aficionados de la série HBO, la réunion promet d’être fantasmagorique.

Sont déjà annoncés Nikolaj Coster-waldau (Jaime Lannister), Iwan Rheon (Ramsay Bolton), Pilou Asbaek (Euron Greyjoy) et Nathalie Emmanuel (Missandei). Et si vous vous pâmez devant cette liste, vous n’êtes pas au bout de vos surprises : selon les organisateurs, d’autres noms devraient s’y ajouter dans les semaines et mois à venir.