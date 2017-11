publié le 14/11/2017 à 13:06

Participer à l’émission Danse avec les stars est autant un honneur qu’une épreuve physique risquée. Et ce n’est pas la chanteuse Alizée qui dira le contraire. En effet, lors d’un entretien avec Télé Star, son compagnon Grégoire Lyonnet a révélé que l'ex-chanteuse ressent encore et toujours, quatre ans après, des douleurs liées à une blessure qu'elle a contractée pendant le concours de danse de salon de TF1.



"Je me souviens d'Alizée qui était touchée aux vertèbres le jour de la finale, explique Grégoire Lyonnet. Alors que le médecin lui disait qu'elle ne pourrait pas danser, elle a signé une décharge et elle a pris des antidouleurs. Quatre ans plus tard, elle a encore mal, à tel point que la douleur s'est déplacée vers l'épaule. Mais bon, c'est la douleur de la victoire."

Bienveillant, le danseur et chorégraphe en profite aussi pour mettre en garde les candidats et candidates actuelles de Danse avec les stars : "En général, les blessures ne se font pas pendant le direct mais pendant les répétitions". Gageons qu’Alizée trouve le temps et les moyens de pleinement se rétablir, d’autant plus qu’elle dirige désormais son propre studio de danse avec son époux.