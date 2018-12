Booba et Kaaris prêts à s'affronter sur un ring de boxe

Les rappeurs Booba et Kaaris

Clash entre Booba et Kaaris, round 2. Depuis qu'ils se sont battus avec leurs bandes respectives l'été dernier, les deux rappeurs n'en finissent plus d'alimenter leur rivalité sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, ils ont convenu de se revoir physiquement (ailleurs que dans un tribunal). Les deux hommes se sont mis d'accord pour se livrer bataille sur un ring de boxe.



Sur Instagram, Kaaris a proposé à son rival un rendez-vous sur "un octogone, sans arbitre, sans règles". "Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds", a répondu celui que l'on surnomme le Duc de Boulogne. "Je suis sûr qu’on peut remplir Bercy les doigts dans le nez !", ajoute-t-il. Dans une autre vidéo, Booba explique qu'il "attend l'heure, le jour" et prévient son adversaire à sa manière, dans un langage fleuri.

D'un point de vue judiciaire, il y aura également un épisode deux, celui du procès opposant Booba à Kaaris. Ce dernier, condamné le 9 octobre à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende après sa bagarre à Orly avec son rival, a décidé de faire appel, a fait savoir sa défense mercredi 24 octobre.