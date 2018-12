publié le 11/12/2018 à 16:19

"Il n'y a que ma petite fille qui me court dans les bras". Booba a dévoilé son nouveau clip vidéo Petite fille. Pour la première fois, l'artiste de 42 ans y présente sa fille Luna, bientôt 5 ans. Dans la chanson, le rappeur fait une déclaration d'amour à l’aînée de ses deux enfants [il a un garçon de 3 ans qui s'appelle Omar, ndlr].



Le clip est très travaillé et n'est pas sans rappeler les visuels du film d'Ang Lee, L'Odyssée de Pie. C'est dans la chambre de sa fille que tout commence. Le rappeur ouvre alors un livre d'histoire de pirates (une référence qu'il fait souvent). Sa fille et lui se retrouvent alors projetés dans un univers hostile, sur une barque en pleine mer.

Devant sa fille, Booba est prêt à tout : il nage au milieu des requins, s'arme d'une lance afin de pêcher, fait face à des loups sur une île quasi-déserte. Très protecteur, le rappeur enlace plusieurs fois son enfant dans ses bras musclés. Le clip n'est pas sans rappeler celui du chanteur Renaud, Mistral gagnant. La musique instrumentale utilisée est d'ailleurs la même.



Une phrase rappelle aussi étrangement celle du chanteur de 66 ans. "À m’asseoir sur un banc, en tenant dans ma main tes petits doigts de femme", balance le rappeur de 42 ans. En 2006 déjà, Booba avait samplé la chanson de Renaud pour son morceau Pitbull. "Le morceau [Mistral gagnant] est magique, j'adore son écriture visuelle, sa sincérité, c'est le plus beau texte que j'ai jamais lu dans ma vie", avait déclaré l'artiste lors d'un entretien accordé dans Le Monde.