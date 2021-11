"Une Ambition intime" (M6) : qui est Jérôme Pécresse, le mari de Valérie

Dans Une Ambition Intime, Karine Le Marchand confronte ses invitées, que des femmes politiques pour cette édition, aux témoignages de leurs proches. Amis, parents, maris, enfants... Le cercle familial permet à l'émission de M6 de briser la carapace. Plusieurs personnes témoignent dans le portrait consacré à Valérie Pécresse qui espère devenir la candidate de la droite à l'élection présidentielle de 2022 : ses enfants et aussi son mari, Jérôme Pécresse.

Cet homme d'affaires a épousé Valérie Roux le 6 août 1994. Ils ont eu ensemble trois enfants : Baptiste, Clément et Émilie. Emilie s'exprime à de nombreuses occasions dans Une Ambition Intime et on peut voir les deux fils et leurs parents partager une partie de Trivial Pursuit dans le jardin familial. Les sujets sont variés, du plus léger comme le goût immodéré pour le fromage de la présidente de la région Île-de-France, au plus intime, comme l'éducation de leurs enfants.

Jérôme Pécresse est revenu par exemple sur le système mis en place par le couple très occupé par la vie politique et professionnelle pour s'occuper de leurs enfants. "On s'est toujours imposé avec Valérie que nos enfants ne soient pas seuls à la maison plus d'un jour ou deux par semaine avec des baby-sitters quand ils étaient petits. Je voyageais beaucoup. De temps en temps, c'était un casse-tête", confie-t-il.



C'est cette équation entre vie familiale et vie publique, que certains jugent impossible, qu'a voulu explorer Karine Le Marchand en multipliant les entretiens avec des femmes politiques de premier plan. "Je suis très fière de ce que sont devenus mes enfants. Malgré tous ceux qui ont répété pendant 20 ans que j'étais une mauvaise mère parce que je travaillais trop. Ils ont tracé leurs routes et ils sont heureux donc c'est ce qu'il y a de plus important pour moi", explique Valérie Pécresse.

CV exemplaires d'une élite très française

Jérôme Pécresse, comme Valérie Pécresse, ont évolué dans des milieux plutôt aisés et conservateurs et ont réalisé des parcours scolaires et universitaires exemplaires si l'on est attaché au modèle français traditionnel. Jérôme Pécresse, qui aime jouer au tennis et a un talent certain pour le bridge, est polytechnicien et ingénieur du corps des Ponts et Chaussées. Il a géré plusieurs postes de responsabilité au sein du Crédit Suisse First Boston et est devenu directeur général adjoint et membre du comité exécutif d’Imerys, le numéro un mondial des minéraux de spécialité. Il devient ensuite vice-président exécutif d’Alstom et président d'Alstom Renewable Power.



Valérie Pécresse, fille de Dominique Roux, universitaire et ancien président de la société Bolloré Telecom et petite-fille de Louis Bertagna, psychiatre qui soigna l'anorexie de Laurence, fille de Jacques Chirac, a étudié à l'école privée Sainte-Marie de Neuilly. Elle a obtenu son baccalauréat à 16 ans après avoir sauté deux classes puisqu'elle savait lire dès l'âge de 4 ans. Elle est passée par les classes prépa de Sainte-Geneviève à Versailles puis enchaîne avec HEC et l'ENA dont elle termine classée 2e de la promotion Condorcet (1990-1992). Un classement qui lui permet d'entrer au Conseil d’État.

Plus tard, c'est sous l'aile de Jacques Chirac qu'elle commencera sa carrière politique. Dans Une Ambition Intime elle raconte notamment comment l'ancien président de la République lui a appris à serrer des mains et embrasser la foule. Nicolas Sarkozy apparaît aussi dans l'émission pour louer son sérieux mais ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'elle manquait parfois "de fantaisie". Une constatation qui a fait tiquer Valérie Pécresse...



