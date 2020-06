publié le 02/06/2020 à 15:31

L'autopsie des corps de Gregory Tyree Boyce (30 ans) et de sa compagne Natalie Adepoju (27 ans) est terminée. Comme le rapporte le média américain The Hollywood Reporter, le couple est décédé à cause d'une "intoxication à la cocaïne et au fentanyl".

Le médecin légiste John Fudenberg précise que leur mort était "accidentelle", dans le rapport relayé par The Hollywood Reporter.

Le corps de Gregory Tyree Boyce, qui a incarné Tyler Crowley dans le premier film de la saga Twilight, le lycéen qui manque de tuer Bella Swan (Kristen Stewart) a été découvert le 13 mai dernier, dans son appartement avec celui de Natalie Adepoju. Selon une source du média américain E! News ce serait le cousin de l'acteur qui les aurait découverts : "En se réveillant, le cousin de Greg a remarqué que sa voiture était encore garée devant chez lui. Il s'est inquiété parce que Greg était censé être à Los Angeles. Son cousin est allé voir comment il allait et les a découverts".