Léna Situations, influenceuse aux quatre millions d’abonnés sur Instagram, est victime de body shaming, ces commentaires dégradants, humiliants sur le corps des autres. Elle est allée au festival de Cannes, avec une robe Vivienne Westwood de 1994, portée à l’époque par Naomi Campbell. Une robe grise avec des fleurs blanches, une longue traîne, forme bustier en haut, body en bas, qui découvre donc largement les cuisses. Léna Situations était sublime. Mais sur les réseaux sociaux, des petits malins se sont permis des remarques grossophobes : "Trop grosses cuisses, dommage", "on dirait une dinde"... La grande classe.

Léna Situations ne rentre plus dans un 36, et alors ? Ces commentaires minables sont d’autant plus énervants que deux jours avant, c’est Anna Biolay, la fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, qui a eu droit à des critiques abjectes sur son physique. Ça suffit. Laissez ces jeunes femmes tranquille, laissez le corps des femmes tranquille, car ce sont surtout les femmes qui sont victimes de body shaming. "Trop ceci, pas assez ça".

C’est tellement violent, gratuit, déplacé, et tellement facile derrière un écran. Alors à ceux qui sont tentés par ce genre de critiques, la prochaine fois avant de publier, s'il vous plaît, demandez-vous simplement ce que vous ressentiriez si on écrivait ça sur vous ou sur vos proches.

