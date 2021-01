"Top Chef" : règles, chefs, épreuves... Que nous réserve la saison 12 ?

publié le 23/01/2021 à 10:00

Qui de Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet ou Michel Sarran aura l'honneur d'être le mentor du prochain gagnant de Top Chef ? Il faudra attendre plusieurs semaines de compétition sur M6 pour le découvrir. En attendant le début de la douzième saison de l'émission de cuisine devenue culte le 10 février 2021, nous pouvons déjà poser notre regard sur les épreuves qui attendent les candidats.

Chaque semaine, des chefs prestigieux et collectionneurs d'étoiles au guide Michelin, viendront lancer des défis aux candidats sur un thème ou une technique qui a fait leur renommée. L'occasion de découvrir des cuisines différentes et de tester la polyvalence et l'inventivité des candidats.

En 2021, Guy Savoy demandera une mise en scène autour de la soupe, Alexandre Mazzia demande de cuire une protéine avec 3 cuissons, Andoni Aduriz sera le chef des trompe-l'œil et René et Maxime Meilleur exigeront que les candidats proposent une recette autour du lait. Ángel León, Sébastien et Michel Bras, Lionel Giraud, Brandon Dehan... seront aussi dans la liste des chefs invités, chacun venant avec un nouveau challenge dans son panier.

S'adapter à l'époque

Une grande épreuve prendra place au sein du Ministère de la Transition écologique portée par le chef Mauro Colagreco. Les candidats devront mettre la nature dans leurs assiettes mais aussi, par le choix des ingrédients, des cuissons et de la mise en scène, évoquer un message écologique. Une épreuve "food pairing" sera aussi proposée. Le "food pairing" est fondée sur une méthode révolutionnaire d’association d’aliments inventée par Heston Blumenthal, un chef 3 étoiles qui a prouvé que, pour associer deux aliments à la perfection, une seule molécule d’arôme de base en commun à ses aliments suffisait. Parmi ses mariages improbables : l’huître et le kiwi, la fraise et l’olive noire, le chocolat blanc au caviar ! Préparez-vous à des mariages surprenants.

Les téléspectateurs pourront assister aussi à l'épreuve de la guerre des restaurants qui s'adaptera à notre époque puisqu'on demandera aux candidats d'intégrer le fameux Click&Collect à leur formule.

En deuxième partie de soirée, vous aurez aussi l'occasion de voir d'anciens candidats s'affronter dans l'émission Les grands duels présentée par Stéphane Rotenberg, toujours aux commandes de l'émission principale, et accompagné par le critique François-Régis Gaudry. Pierre Augé cuisinera contre David Gallienne, Guillaume Sanchez contre Adrien Cachot, Kelly Rangama contre Justine Piluso, Victor Mercier contre Mory Sacko... M6 proposera aussi en troisième partie de soirée une émission best-of pour revivre ou rattraper le meilleur des douze saisons précédentes.