Après un retour réussi en mars dernier sur M6, Le Morning Night revient pour une deuxième soirée le 19 janvier prochain à 21h05. À cette occasion, Michaël Youn et ses acolytes Vincent Desagnat et Benjamin Morgane seront accompagnés de 6 invitées pour une émission "déjantée".

Le trio d'animateurs partageront le plateau du Morning Night 2 avec Tom Villa, Charlotte Gabris, Jamel Debbouze, Jarry, Isabelle Nanty, Bif Flo et Oli et Jenifer. Au programme, le retour du célèbre mégaphone, mais aussi de Fatal Bazooka avec le clip du Bwerk, des sketchs, des fausses publicités et un concours pour les 6 invités.

Le gagnant ou la gagnante des défis donnés par Michaël Youn remportera une "carte blanche" : 10 minutes qui lui seront consacrées juste après l'émission. De quoi donner du challenge aux participants et participantes.

"On est content de se retrouver avec les copains pour faire des bêtises et pouvoir se retrouver à la télévision pour faire marrer les gens en se moquant de nous-mêmes", a expliqué l'humoriste. Selon Michaël Youn, "on peut encore rire de beaucoup de choses, c'est même important en ce moment."

Une soirée délirante et des invités déchainés 😜🎉@MichaelYoun, @VincentDesagnat et @benjmorgaine sont de retour mardi 19 janvier à 21.05 dans #LeMorningNight