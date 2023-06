Top chef 2023 : Hugo, le grand favori de la finale ?

La finale de cette saison promet d'être explosive entre Hugo et Danny. Les deux candidats, au profil assez similaire, mais au parcours dans Top Chef complétement différent, vont se disputer la dernière épreuve du menu gastronomique à réaliser pour 100 personnes en 48 heures.

Hugo, ayant passé toutes les épreuves de la compétition avec succès, semble plus que prêt pour ce dernier duel : "Le menu, je l'ai créé en une journée pour pouvoir m'entraîner. Deux jours après, il faut envoyer les commandes pour 100 personnes. C'est bien parce que c'est un bon entraînement, c'est ça être chef", assure-t-il.

Sous-chef de Laurent Petit, 3 étoiles au guide Michelin, Hugo confie à Stéphane Rotenberg s'être préparé à l'émission diffusée sur M6, tel un sportif de haut niveau : "J'ai bossé énormément, on peut s'entraîner un peu avant Top Chef, on a quelques thèmes alors de 7 h à 1 h du matin, j'ai travaillé. J'ai besoin de ça pour être rassuré", explique le candidat.



























À écouter TOP CHEF - 28. Les confidences d'Hugo juste avant la finale 00:26:56

À seulement 23 ans, Hugo a su marquer les esprits des chefs invités avec ses créations toujours plus exceptionnelles les unes que les autres : "J'ai eu de très bons moments. Je pense à Jordi Roca, avec le plat caché sous l'assiette. Ça, c'était magnifique de voir sa réaction. Même l'épreuve avec le cœur que j'ai cuisiné, ça, c'était exceptionnel. Et puis en plus, j'ai pris énormément de plaisir. Je me suis investi à 100 %. C'est des plats qui sont un peu clivants et je suis content qu'ils aient plu aux chefs", affirme-t-il.



C'est donc avec un état d'esprit confiant qu'Hugo aborde cette finale, au côté de son chef de brigade Philippe Etchebest : "Une vraie complicité est née. Je pense que ce sont les quarts de finale qui nous ont vraiment soudés. Et voilà, je me suis lâché et il s'est lâché avec moi aussi, je pense, et là, ce n'est que du bonheur", confie-t-il.

La 14ème saison de Top Chef a démarré le 1er mars sur M6. Ils sont 16 candidats prêts à tout donner derrière les fourneaux pour décrocher la victoire. Pour découvrir les autres podcasts Top Chef, rendez-vous ici.

