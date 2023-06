Finaliste face à Hugo, Danny est le candidat rescapé de cette quatorzième saison. Éliminé lors de la deuxième journée du concours, il a remporté haut la main toutes les épreuves de la brigade cachée d'Hélène Darroze et est revenu dans la compétition officielle en quart de finale.

Mais au micro de Stéphane Rotenberg, Danny confie avoir eu un second rôle lors du concours parallèle ! En plus d'être cuisinier et rappeur, Danny ajoute une troisième corde à son arc, celle de coach pour les autres candidats : "quand je suis parti du concours, ils ne savaient pas que je faisais la brigade cachée et du coup, ils m'ont envoyé des messages pour me demander des recettes", explique-t-il.

Bien qu'il soit parti très tôt de Top Chef, le CV de Danny et sa créativité ont marqué les autres candidats. Sous-chef de Michel Roth, trois-étoiles au guide Michelin, la technicité de Danny a servi aux candidats encore en compétition lors de l'épreuve avec les Meilleurs Ouvriers de France : "quand il y a eu l’épreuve des MOF, j’ai donné des conseils pour les crêpes soufflées, 'faut faire 16 cm', tout le monde m'envoyait des messages", affirme-t-il.





J'étais un coach secret Danny

Reste à savoir si sa technique sera suffisante pour battre le jeune Hugo, également sous-chef dans un restaurant trois-étoiles à Annecy : "Je suis parti très tôt et après, j'ai fait une remontada. J'arrive en force et Hugo, lui, est monté crescendo. On a eu un parcours différent, et je ne sais pas ce qui paiera le plus ?", conclut Danny.

La finale est à suivre ce mercredi 7 juin à 21h10 sur M6.



