"Top Chef" 2021 : que vous réserve l'épisode 18, celui de la grande finale ?

publié le 09/06/2021 à 12:18

Après plusieurs semaines de compétition, de larmes, de plats brûlés, d'invention culinaire et de punchlines bien senties, la saison 12 de Top Chef va diffuser sa grande finale. L'épisode 18 sera diffusé sur M6 ce 9 juin à partir de 21h05 et promet un duel au sommet.

Sarah de la brigade violette de Paul Pairet va affronter Mohamed de la brigade rouge d'Hélène Darroze. Les deux candidats ont prouvé au cours des épisodes précédents leur talent, leur gestion du stress et leur capacité à repousser leur limite face à des épreuves de plus en plus difficiles.

Comme le veut la tradition Top Chef pour la finale, Sarah et Mohamed vont devoir cuisiner un repas gastronomique pour 70 bénévoles de la Croix-Rouge. Ils ne seront pas seuls aux fourneaux puisque des anciens candidats de la saison 12 vont retourner dans l'émission afin de les aider à décrocher le précieux couteau de la victoire. L'épreuve se déroulera dans le palace parisien le George V et va durer 10 heures pour réaliser une entrée, un plat et un dessert d'anthologie.