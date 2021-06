Cuisine : quels sont les produits de saison du mois de juin ?

publié le 08/06/2021 à 06:30

Manger de saison, c'est un geste simple et efficace pour l'environnement et pour soutenir les agriculteurs locaux. Avec le mois de juin débarquent dans nos assiettes les légumes feuilles, haricots frais, baies et autres fruits juteux, fromages parfumés, ainsi que des viandes et poissons à déguster grillés ou en salade. Voici la liste de ce que vous pourrez trouver en faisant votre marché et nos astuces pour choisir au mieux vos ingrédients.



Côté fruits, la star du mois de juin est le fruit rouge avec la cerise et les groseilles. Vous trouverez également des melons. Pour varier les dégustations, essayez-le en gaspacho avec du poivron jaune. Côté légumes, place aux artichauts à déguster cuits ou crus en salade par exemple et aux fèves qui sont délicieuses en purée ou dans un velouté bien vert.

Chez le poissonnier, vous trouverez du poulpe et du tourteau. Chez le boucher, laissez-vous tenter par du veau, dont la viande est claire et tendre. Privilégiez le logo "Viande de veau français", qui assure que les animaux sont nés, élevés, abattus, découpés et transformés en France et que le mode d’élevage est respectueux de l’environnement, du bien-être animal et garant d’une rémunération juste.



Le printemps est aussi la meilleure période pour le Camembert de Normandie AOP car les vaches produisent un lait de pâturage riche. Optez sinon pour de la Brousse du Rove AOP ou un Saint-Marcellin IGP.

#JournéeMondialeDelEnvironnement Manger de saison, c'est soutenir les productions locales et notre #environnement.

🎬 Découvrez notre sélection des produits du mois de juin

