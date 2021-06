"Top Chef" 2021 : qui sont les finalistes de la saison 12 ?

publié le 03/06/2021 à 15:37

C'est officiel, la saison 12 de Top Chef a ses deux finalistes. Après 17 semaines de compétition, Mohamed (brigade rouge, Hélène Darroze) et Sarah (brigade violette, Paul Pairet) se sont qualifiés au terme d'une demi-finale en deux parties. Matthias, le candidat de la brigade bleue de Philippe Etchebest a donc été éliminé.

Dans l'épisode 17 du 3 juin sur M6 de Top Chef, les trois demi-finalistes devaient relever le challenge créé par Matthias : cuisiner un agneau de lait entier, du carré aux rognons, dans une seule assiette. Une épreuve qui déstabilise au départ Sarah, qui explique depuis le début de Top Chef que sa cuisine est végétale. Mais, la cheffe nantaise s'en tire à merveille et a séduit le jury, en partie avec son tartrate d'agneau. Mohamed se qualifie entre autres pour son carreau mariné et grillé au barbecue.

Avant d'entrer dans le concours Top Chef, Mohamed a été Chef des cuisines pour Éric Fréchon au Publicis Drugstore Paris et a travaillé aussi pour Philippe Labbe à l’hôtel Shangri-La de Paris. Il définit sa cuisine comme "pleine de saveurs et de caractère". Sarah a toujours mis en avant qu'elle n'a pas fait d'études dans "les restaurants étoilés" et que sa cuisine est donc "libre" avec "une création sans limite". Elle a été Second de cuisine du Café Becot (Nantes) et du Mary Celeste (Paris), et Cheffe de partie à Hollybelly (Paris).