"Top Chef" 2021 : pourquoi il n'y aura pas d'émission ce mercredi 31 mars

publié le 31/03/2021 à 16:06

Qui dit mercredi soir, dit Top Chef pour tous les fans de l'émission... mais pas ce soir. En effet, M6 ne diffusera exceptionnellement pas l'épisode 8 de la saison 12 ce mercredi 31 mars. La raison : c'est la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce soir, les Bleus affrontent ainsi la Bosnie-Herzégovine et tenteront de rester en tête de leur groupe.



Top Chef réunit chaque mercredi depuis le début de cette saison 12 sous le thème "une créativité sans limites" plus de 3,5 millions de téléspectateurs, rappelle Télé Loisirs. Lors de l'épisode 7, diffusé la semaine dernière, c'est la benjamine de la compétition, Charline, qui a été éliminée. Ainsi, les candidats ne sont plus que sept à être encore en lice pour tenter de succéder à David Gallienne, gagnant de la saison 11.

Si Top Chef cède sa place aux bleus de Didier Deschamps ce mercredi, que les inconditionnels de l'émission se rassurent : l'épisode inédit arrive très prochainement. En effet, celui-ci sera diffusé demain, jeudi 1er avril et promet encore de belles surprises, notamment avec le retour de Pierre et Bruno, éliminés lors des épisodes 4 et 5.