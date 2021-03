"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Que vous réserve l'épisode 5 ?

publié le 09/03/2021 à 14:47

La compétition Top Chef s'intensifie. Ce 10 mars à 21h05, M6 diffuse le cinquième épisode du concours culinaire.10 candidats sont toujours en lice pour tenter de remporter le premier prix.

La brigade de Michel Sarran (jaune) est composée de Thomas, Bruno et Arnaud. Pauline et Baptiste sont dans la brigade violette de Paul Pairet. Sarah, Chloé et Mohamed sont dans la brigade rouge d'Hélène Darroze, tandis que Matthias et Charline sont dans la brigade bleue de Philippe Etchebest.

Le cinquième épisode va d'ailleurs s'ouvrir avec la célèbre épreuve de "Qui peut battre Philippe Etchebest ?" Mais pour cette nouvelle saison, le chef a réservé une surprise aux candidats : il sera accompagné pour cette épreuve de Paul Pairet. Les deux chefs vont donc affronter les candidats autour du thème : "mettre le fromage au cœur d'une assiette gastronomique et créative". Une grande première dans cette épreuve, mais aussi pour Paul Pairet qui n'a jamais cuisiné à quatre mains, ni affronter les candidats de Top Chef.

Les chefs Hélène Darroze et Michel Sarran dégusteront les assiettes à l'aveugle et réaliseront un classement. Celles devant l'assiette de Philippe Etchebest et Paul Pairet seront qualifiées pour la semaine suivante.

L'épreuve de Guy Savoy autour de la soupe

Dans la suite de l'épisode 5, une légende de la gastronomie rejoint pour la première fois les cuisines de Top Chef : Guy Savoy. Reconnu dans le monde pour sa soupe à l'artichaut et à la truffe, le chef Guy Savoy veut redonner ses lettres de noblesse à ce plat considéré populaire. Les candidats travailleront en binôme pour cuisiner une soupe créative, en jouant avec les textures, les températures, les ingrédients pour faire de leur soupe un plat inoubliable. À l'issue de cette épreuve, une seule brigade sera qualifiée pour la semaine suivante et les autres iront sur la sellette.

Comme chaque semaine, les chefs de brigade devront décider parmi leurs candidats qui ira en dernière chance. Cette semaine, le thème de cette épreuve est le magret.