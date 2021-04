"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Que vous réserve l'épisode 10 ?

publié le 14/04/2021 à 15:19

La douzième saison de Top Chef ne laisse aucun répit aux candidats et à la candidate encore en compétition. Mohamed et Arnaud (brigade rouge, Hélène Darroze), Pauline et Baptiste dans la brigade violette de Paul Pairet, Mathias et Bruno (brigade bleue, Philippe Etchebest), et Pierre dans la brigade jaune de Michel Sarran, entament leur 10e semaine de compétition.

Cet épisode 10, diffusé ce 14 avril à 21h05 sur M6 va démarrer par une épreuve du chef triplement étoilé Arnaud Donckele. Sacré chef de l'année 2020 par un célèbre guide culinaire, il est notamment connu pour créer des sauces "comme des parfums". Il en a d'ailleurs inventé plus de 40, toutes contenant entre 8 et 12 saveurs et différentes textures. C'est sur ce thème que les 7 candidats vont devoir travailler et épater le chef. Une sauce généreuse, onctueuse et surprise, qui devra sublimer un simple blanc de poulet.

Dans la deuxième partie de l'émission, les candidats qui n'ont pas remporté l'épreuve d'Arnaud Donckele vont affronter la boîte noire. Aidés de leurs chefs de brigades, ils devront reproduire à l'identique un plat dégusté dans le noir complet. Cette année, l'épreuve de la boîte noire change, car ce n'est qu'à la fin du temps imparti que les candidats découvriront l'identité du chef qui a concocté le plat mystère.