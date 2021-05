"Top Chef" 2021 : demi-finale, chefs, épreuves... Que vous réserve l'épisode 16 ?

publié le 25/05/2021 à 14:03

Qui de Sarah, Mohamed ou Matthias va remporter la saison 12 de Top Chef ? Il ne reste plus que quelques semaines avant de le découvrir. Mais en attendant, place au début des demi-finales avec l'épisode 16 du concours culinaire, diffusé le 26 mai sur M6.

Les demi-finales vont durer sur deux émissions où chaque candidat va imaginer sa propre épreuve et tenter de remporter la victoire. Sarah, Mohamed et Matthias devront tout donner pour marquer des points et être imbattables sur les épreuves qu'ils choisiront. Tout au long de leurs préparations et de leurs recettes, ils seront épaulés par leurs chefs de brigades : Hélène Darroze pour Mohamed (brigade rouge), Philippe Etchebest pour Matthias (brigade bleue) et Paul Pairet pour Sarah (brigade violette).



Dans l'épisode 16, les deux épreuves vont être jugées par les chefs triplement étoilés Christophe Bacquié et Romain Meder. Le premier est aussi MOF et marque le monde de la gastronomie par sa cuisine moderne. Romain Meder n'est pas en reste en étant le fer de lance d'une cuisine plus respectueuse de la planète.