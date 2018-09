et La rédaction numérique de RTL

"Rien n'est aussi beau que de voir Paris depuis la Seine." Le chef Alain Ducasse inaugure lundi 10 septembre un nouveau restaurant flottant sur le fleuve de la capitale, pour dîner en contemplant les monuments de la ville.



Le bateau, va "se promener" sur la Seine tout en proposant à ses clients de déguster des plats gastronomiques. Le navire, inspiré de Gustave Eiffel et de l'architecture de sa célèbre tour, est "très vitré", décrit Alain Ducasse sur RTL. "Il est comme une feuille", et 100% électrique. Une caution environnementale à laquelle tenait beaucoup le chef.

L'équipage sera composé de 76 personnes, et tout le bateau a été aménagé pour préparer la nourriture servie aux clients. La croisière durera environ une heure et demi, à la découverte des plus belles vues de Paris, au départ de la Tour Eiffel.