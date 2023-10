Tom Hanks affirme qu’une IA a usurpé son image dans une publicité

Tom Hanks a-t-il fait la promotion d'une mutuelle dentaire ? Aux fans qui pourraient légitimement se poser la question en le voyant apparaître sur une vidéo publicitaire, l'acteur répond très clairement : non. L'interprète de Forrest Gump affirme, comme l'a repéré le Guardian, que son image a été usurpée via une intelligence artificielle dans le but de promouvoir une mutuelle dentaire, le tout sans son consentement.

"ATTENTION", écrit-il sur Instagram, capture d'écran à l'appui. "Une vidéo faisant la promotion d'une sorte de mutuelle dentaire circule dans laquelle se trouve une version IA de moi. Je n'ai rien à voir avec ça.

Ce n'est pas la première fois que Tom Hanks s'exprime au sujet de l'intelligence artificielle. Il avait manifesté une certaine inquiétude il y a quelques mois dans le podcast du comédien Adam Buxton : "Je peux vous dire qu'il y a des discussions en cours dans toutes les guildes, toutes les agences et tous les cabinets juridiques pour déterminer les ramifications juridiques de mon visage et de ma voix – et de ceux de tous les autres – comme étant ma propriété intellectuelle".

Ces propos sont intervenus quelques jours avant la grève des scénaristes qui vient de s'achever et dans laquelle ils exigeaient, outre une revalorisation de leurs rémunérations, des mesures de protection pour encadrer l'usage de l'intelligence artificielle.