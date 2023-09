VIDÉO - Grâce à l'intelligence artificielle, Nicolas Sarkozy pose une question à Alex Vizorek

À priori, ils ne se connaissent pas. Mais grâce à la magie de l'intelligence artificielle, Nicolas Sarkozy a adressé une question à Alex Vizorek. "Nous sommes tous les deux des auteurs à succès, je sors également un best-seller", a d'abord lancé l'ex-président de la République. Il s'agit du Temps des combats, le troisième tome de ses Mémoires, (déjà) vendu à près de 24.000 exemplaires en à peine une semaine, selon Le Point.

"Si l'occasion se présentait, accepteriez-vous que nous fassions un covoiturage ensemble pour faire la tournée du festival des livres ? ", a-t-il demandé à l'humoriste belge.

Réponse d'Alex Vizorek : "Je ne suis pas sûr que j'en ferai une grande publicité. Je ne suis pas sûr que je ferai des selfies". En revanche, "cela doit quand même être intéressant de discuter avec ce genre de mecs qui ont dû vivre des trucs exceptionnels".

Et de conclure, dans un large sourire : "Il y a ce qu'il raconte dans le bouquin et à mon avis ce qu'il ne raconte pas. C'est ça qui est vraiment intéressant et je pense, enfin c'est l'image qu'il me donne, qu'il ne faut pas le pousser beaucoup pour qu'il raconte des anecdotes en privé. "

