"The Creator" : l'intelligence artificielle peut-elle aimer et être aimée ?

Une bombe nucléaire lâchée sur Los Angeles. La faute à l'intelligence artificielle (IA) à qui l'humanité a cédé les rênes de son quotidien... Voilà le monde traumatisé qu'a créé le réalisateur Gareth Edwards (Rogue One, Godzilla) pour son nouveau long-métrage de science-fiction The Creator (en salles le 27 septembre 2023). La destruction de la ville californienne a plongé les États-Unis dans la paranoïa. Un monde bipolaire s'est cristallisé entre l'Occident, bien décidé d'en finir avec l'IA, et la Nouvelle-Asie, puissance qui continue à vivre avec cette technologie plus humaine que jamais.

Pour nous faire vivre ce conflit, Gareth Edwards a choisi de suivre la vie d'un homme, Joshua (John David Washington), un espion, membre des forces spéciales américaines qui est infiltré en Nouvelle-Asie afin de mettre la main sur l'architecte de ces dangereuses intelligences artificielles qui aurait conçu une nouvelle arme. C'est dans cette petite communauté qu'il tombe amoureux de Maya (Gemma Chan) et espère fonder une famille. L'idylle prend fin lorsque cette femme, enceinte, découvre la vérité sur la mission de notre héros et fuit avant d'être bombardée par un sinistre vaisseau spatial américain. Ce vaisseau est le fleuron de la technologie américaine et sert d'arme à la fois terrifiante et rassurante planant sur l'Asie.

C'est dans cette explosion venue du ciel, quasi divine, belle et terrifiante que le film commence. On retrouve ici toute l'esthétique du grand succès du réalisateur, Rogue One, volet annexe de la saga Star Wars au cinéma, célébrée par les fans comme les critiques. Le début de The Creator résonne comme un écho à la fin déchirante de Rogue One. Une plage, un couple, une explosion venue d'en haut...

Un futur crédible

The Creator est d'abord une très belle représentation du futur. Un futur proche. On retrouve une esthétique léchée, avec un aspect rétro-futuriste séduisant (même si on se gratte la tête parfois en se demandant comment une civilisation peut avoir des robots quasi-humains mais des écrans en noir et blanc des années 50). Les amoureux de Blade Runner apprécieront les choix du metteur en scène. Ce futur proche a l'avantage d'être digeste à défaut d'être complexe. Si la science-fiction a tendance à perdre ses spectateurs les moins attentifs avec des notions parfois abstraites, The Creator fait dans l'épure et pose des questions simples : peut-on et doit-on aimer les intelligences artificielles ? Mettent-ils en danger nos libertés ? Doit-on les respecter ? Sont-ils plus humains que les humains ?