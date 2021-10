"The Voice All Stars" : pourquoi la finale ne sera déroulera pas totalement en direct

La finale de The Voice All Stars durant laquelle les six candidats finalistes se départageront aura bien lieu ce samedi 23 octobre sur TF1. Petite particularité, l'émission ne sera pas totalement diffusée en direct comme les shows précédents. La première partie sera préenregistrée ce vendredi 22 octobre.

La raison : l'absence de Mika, coach dans le télé-crochet musical, qui sera en concert sur la scène de la Philarmonie de Paris. La production a décidé d'enregistrer la première partie de la finale aujourd'hui "dans les conditions du direct", selon les propos de la Une rapportés par Le Parisien avec le chanteur. En revanche, la deuxième partie sera bien retransmise en direct samedi, cette fois-ci sans Mika. Le coach de Terence "sera en duplex de sa loge à la Philharmonie, précise la chaîne. Mais il pourra interagir avec les autres coachs et avec les talents", assure la Une à nos confrères.

Cette deuxième partie de The Voice All Stars permettra de ne rien changer au système de vote habituellement mis en place. Ainsi, MB14, Anne Sila, Manon, Amalya, Terence et Louis Delort seront bien départagés via le vote du public. Les votes seront ouverts dès le début de l'émission et le grand gagnant de cette édition anniversaire sera connu en fin de soirée.