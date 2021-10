Ce samedi 25 septembre 2021, Amel Bent était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour parler de Vivante, son septième album studio, disponible depuis début octobre. Pour composer cet opus de treize titres, la chanteuse s'est entourée de Vitaa, Dadju ou encore Camelia Jordana. Avec un style plus cash et R&B, l'interprète de Ma philosophie entame aujourd'hui le début d'une nouvelle ère dans sa carrière.

Ce matin pendant l'émission, Amel Bent est notamment revenue sur son parcours parfois semé d'embûches pour passer les castings de Popstars, Star Academy ou encore Nouvelle Star. Elle a aussi confié avec humour et humilité sa vision du métier, ses succès et ses échecs.

Confiance en soi, charisme, physique... Depuis ses débuts il y a 18 ans, celle qui sera sur la scène du Dôme de Paris le 24 septembre 2022 a raconté sa métamorphose et son évolution professionnelle.

Les auditions à l'aveugle sans public, c'est mieux ! Amel Bent dans "On Refait La Télé", le 9 octobre 2021

Coach depuis quatre éditions, la chanteuse a donné son avis sur The Voice, les auditions à l'aveugle sans public à cause de la situation sanitaire liée au Covid-19, la personnalité qu'elle verrait en coach ou encore sa possible participation à la prochaine saison.

L'artiste de 36 ans s'est exprimée sur le bug dont Facebook, Instagram et Whatsapp ont été victimes en début de semaine. Amel Bent a confié qu'elle a désinstallé Twitter depuis qu'elle participe à The Voice.

Enfin, elle a révélé pourquoi elle a peur de participer Rendez-vous en terre inconnue, surtout depuis que le chanteur Vianney lui a raconté le crash évité de peu lors de sa participation à l'émission d'aventure en janvier dernier... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

