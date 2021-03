publié le 27/03/2021 à 12:30

Aujourd'hui, Marc Lavoine était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé pour Morceaux d'amour, son best-of en CD et vinyle composé de 53 tubes. L'artiste sera d'ailleurs sur la scène de l'Olympia à Paris les 5 et 6 octobre prochains.

Début mars, une ancienne candidate de The Voice Kids a accusé la production de l'émission de choisir à l'avance les candidats sélectionnés par les coachs et de briefer ces derniers pour qu'ils se retournent. Ce matin pendant l'émission, Marc Lavoine est revenu sur les rumeurs de trucage. "Ca m'amuse (...) Il y a tellement de drames dans le monde que comme dirait Chirac 'Ca m'en touche une sans faire bouger l'autre' !", répond avec humour l'interprète de Toi mon amour avant d'ajouter : "J'ai 58 balais, vous pensez qu'on va me dire 'maintenant tu te retournes' ? C'est impensable (...) Ca serait un mensonge à ceux qu'on prend et ceux qu'on ne prend pas parce que parfois on peut se tromper aussi", assure-t-il.

Pour appuyer ses propos, Marc Lavoine prend ensuite l'exemple de son ami Florent Pagny, également coach dans la saison 10 de The Voice : "Comment Florent Pagny pourrait accepter une règle comme celle-la ? C'est pas possible", conclue-t-il. Retrouvez l'intégralité de cette séquence en vidéo ci-dessus !

Durant l'émission, Marc Lavoine est aussi revenu sur sa mystérieuse façon de tenir ses lunettes dans The Voice. Il a évoqué avec humour le comportement de Vianney dans le télécrochet. Le chanteur a révélé la raison étonnante pour laquelle il ne souhaite pas faire Fort Boyard, ce qu'il pense de son image ou encore son rapport à la chirurgie esthétique...

La revue de presse de Marc Lavoine

Chroniqueur d'un jour dans On Refait La Télé, Marc Lavoine en a aussi profité pour faire sa revue de presse.

L'occasion pour Jade et Eric Dussart de vous conseiller le roman de Line Papin, Le coeur en laisse, aux éditions Stock.

L'histoire : Maurice est un écrivain à succès. Mais voilà qu’à quarante ans, il ne ressent plus rien. Plus rien pour sa compagne Isabelle, plus rien pour ses livres. Alors qu’il tente de sauver une dernière fois son couple, soudain, elle apparaît. Elle, Ambroisie. Égérie du Tout-Paris, ancien mannequin à succès, d’une beauté saisissante, elle parle bien, elle sait tout. Ambroisie est un tremblement dans sa vie. L’auteur se retrouve alors entraîné dans des vernissages mondains, porte des chemises de créateur : il disparaît peu à peu dans l’étreinte de cette femme, à la fois sublime et inquiétante. Sous la lumière des réverbères parisiens, Maurice délaisse ses livres pour vivre sa romance qu’il ne saurait écrire. À mesure que les verres de champagne se vident, que les sourires s’effacent et que les additions astronomiques s’accumulent, Maurice, Bel-Ami malgré lui, perd pied. Noyé dans ce faste, perdu dans ce Paris trop amoureux, il en a oublié l’écriture.

"Le coeur en laisse" de Line Papin (éditions Stock)

EXCLU : spéciale Drucker dans « Les Enfants de la Télé »

Ce matin, Michel Drucker était également avec nous par téléphone ! A 78 ans, l'animateur télé revient de loin après sa lourde opération du coeur. Absent plusieurs mois de l'antenne, il sera enfin de retour demain sur France 2 avec une émission spéciale de Vivement dimanche. L'émission a été enregistrée mercredi et Michel Drucker nous dévoile les coulisses du tournage.



Et puis une exclusivité On Refait La Télé : l'émission de Laurent Ruquier Les Enfants de la Télé lui consacrera aussi un numéro spécial dans quelques semaines sur France 2 !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer. Aujourd'hui, Benjamin Helfer vous recommande le magazine Capital sur M6 !



Demain soir, l'émission proposera une enquête sur le gaspillage dans l'industrie du textile et l'agroalimentaire. Le programme présenté par Julien Courbet s'intéressera également aux médicaments et produits de parapharmacie jetés et détruits trois mois avant leur date de péremption. Plus d'informations en replay !

Les infos télé de la semaine

Enfin chaque samedi, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs !



Info ou intox ?

- Le retour de l'émission de déco La maison France 5 sur C8...

- Claudio Capéo, juré d'un soir dans un nouveau jeu musical bientôt diffusé sur M6...

- Après 26 ans d'existence, clap de fin pour Les Z'Amours sur France 2...





Toutes les explications en vidéo !