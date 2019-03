publié le 03/03/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Olivier Minne ! Bon weekend, à l'écoute de la télé... sur RTL !

L'âge d'or des speakerines par Olivier Minne

Pendant plus de quarante ans, les speakerines ont été des hôtesses aimables et jolies qui accueillaient les téléspectateurs par des mots doux. Véritables stars du petit écran, elles présentaient les programmes et comblaient les coupures à l'antenne avant d'être remplacées par les bande annonces dans les années 90.



Olivier Minne, dernier "speakerin" de France, a décidé de rendre hommage à toutes ces dames et à ce beau métier avec son nouveau livre intitulé Speakerines - Une histoire de femmes à la télévision disponible depuis novembre dernier aux éditions du Rocher.

"Speakerines - Une histoire de femmes à la télévision" d'Olivier Minne (Editions du Rocher)

Dans Speakerines, celui qui anime depuis plus de 15 ans Fort Boyard nous raconte l'âge d'or de la télévision et l'histoire de ces femmes qui ont séduit des générations de téléspectateurs. Jacqueline Joubert, Catherine Langeais, Jacqueline Caurat, Jacqueline Huet, Denise Fabre, Évelyne Leclercq, Dorothée, Évelyne Dhéliat… les speakerines, loin d'être de simples potiches, se sont battues pour l'égalité des droits dans un monde dirigé alors par les hommes. Les femmes actuellement à la télévision, animatrices ou journalistes, doivent beaucoup à celles qui les ont précédées, audacieuses et volontaires, qui ne pouvaient compter que sur elles-mêmes.

Un livre tendre, nostalgique et souvent drôle, qui retrace l'histoire d'un métier disparu et nous fait découvrir l'envers du décor et les origines de la télévision.