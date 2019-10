Romain Puertolas sur RTL : "J'ai écrit ce livre comme un tour de magie"

publié le 10/10/2019 à 11:21

Romain Puertolas avait fait des débuts en fanfare il y a six ans avec L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, un roman plein de fantaisie et de poésie qui avait été adapté en film par Ken Scott. L'écrivain revient en librairie avec La police des fleurs, des arbres et des forêts, publié chez Albin Michel.

Romain Puertolas nous propose cette fois un polar, mais comme il ne fait jamais rien comme les autres, il signe un polar où la découverte du coupable n'est pas le plus important. "Vous saurez qui est l'assassin, bien sûr, mais il y aura un coup de théâtre final époustouflant, quelque chose que l'on essaye de vous dire depuis le début, qui est là et que vous ne comprenez qu'à la fin. Mais il est alors trop tard et vous vous apercevez que vous vous êtes bien fait avoir", prévient-il dès les première lignes.

L'histoire racontée n'a rien à voir avec celle que vous pensiez lire depuis le début

La police des fleurs, des arbres et des forêts nous plonge en 1961, dans un village sous naphtaline où tout va basculer le jour où le corps de Joël, 16 ans, est retrouvé découpé, emballé dans des sacs en papier et jeté dans une cuve à cuisson de l'usine de confitures Boniteau, "les confitures pour ceux qui se lèvent tôt".

Dans son roman, Puertolas nous rejoue une version policière du Rat des villes et du rat des champs. Un jeune inspecteur venu de la grande métropole voisine mène l'enquête, épaulé, ou entravé par le garde-champêtre du village, un duo improbable et savoureux.

Après moult rebondissements et fausses pistes arrivera l'ultime coup de théâtre et tout à coup, vous comprenez que l'histoire racontée par Romain Puertolas n'a rien à voir avec celle que vous pensiez lire depuis le début. "Ça été pour moi très jouissif de pouvoir écrire ce livre comme un tour de magie", se confie-t-il, "Je montre ma main droite aux spectateurs qui ne regardent pas la gauche sortir la colombe de la poche secrète de la veste".

La police des fleurs, des arbres et des forêts, le sixième roman de Romain Puertolas est publié chez Albin Michel.