Cyril Hanouna va "exposer sa vision de la France" dans un livre politique

C'est encore un pas de plus vers la politique. Cyril Hanouna va publier un essai politique le 6 octobre prochain, aux éditions Fayard. Intitulé Ce que m'ont dit les Français, ce livre, co-écrit avec le journaliste Christophe Barbier, sera rédigé à la première personne. Un ouvrage très sérieux, qui confirme la présence de plus en plus importante de l'animateur dans la vie politique.

Ce que m'ont dit les Français s'apprête à livrer "la vision de la France de 2022" de l'animateur-phare de Touche pas à mon poste, indique Paris Match, qui a révélé l'information. Cyril Hanouna a pseudo-confirmé la nouvelle sur son compte Twitter en partageant l'information, qu'il a accompagné d'un emoji clin d'oeil.

Cet essai devrait se diviser en plusieurs parties, avec, entre autres, des analyses faites par des chercheurs et des communicants sur les trois années d'émissions diffusées sur C8 ainsi que des confidences de l'animateur sur le rôle de "médiateur" qu'il a pu jouer entre les citoyens et le gouvernement pendant les différentes crises traversées. Cyril Hanouna reviendra notamment sur le mouvement des Gilets jaunes ainsi que sur les violences policières et conjugales.

Récemment, le présentateur et animateur de Touche pas à mon poste et Balance ton poste a confirmé son envie de proposer une émission politique à l'horizon de la Présidentielle 2022, dans laquelle il recevrait les candidats à l'élection.