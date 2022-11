"Star Academy" : pourquoi la finale sera diffusée à 22 heures

Lundi 7 novembre, le groupe TF1 a partagé la liste des artistes qui seront présents sur le prime time de la finale de la Star Academy, samedi 26 novembre. Cependant, celle-ci n'aura pas lieu à 21h10, comme pour les autres, mais commencera à 22 heures. En effet, le même jour, TF1 diffusera, dès 20 heures, le match Argentine-Mexique de la Coupe du Monde de football.

Le mondial au Qatar avait déjà poussé la production à raccourcir cette saison par rapport aux précédentes. La compétition ne dure que six semaines cette année. À l'occasion de cette finale, les élèves de la Star Academy seront accompagnés sur le plateau du chanteur Robbie Williams, parrain de cette saison. Michel Polnareff et Lara Fabian seront également présents.

Les chanteurs Soprano et Christophe Maé feront aussi partie de ce show, qui clôturera la saison. Enfin, une ancienne gagnante de la Star Academy, Nolwenn Leroy, assistera, elle aussi, à la victoire d'un des élèves de la promotion 2022. Celle-ci et celui-ci empochera 100.000 euros et un album avec Sony music.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info