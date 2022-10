"Star Academy" : pourquoi appelle-t-on un concours de chant, un télé-crochet ?

Star Academy, The Voice et tous ces concours qui ont révélé des talents comme Jenifer, Julien Doré, Amir ou Amel Bent portent ce nom inspiré de ce qui existe depuis 1936 à la radio, mais pas à la télévision.

Cela se passait sur Radio Cité dans Le Crochet radiophonique, plus tard animé par l’une des premiers animateurs-vedette du poste, Zappy Max. C'était un succès à l'époque sans doute un peu à cause du concept. En effet, les candidats malheureux étaient symboliquement, grâce à un effet sonore, pendus à un crochet. Une sorte de peine de mort artistique. Mais cette idée cruelle, les créateurs l’avaient emprunté à un cabaret…

C'était un cabaret qui se trouvait à l’endroit où est aujourd’hui la salle parisienne de la Cigale. On y présentait sur scène des artistes de tout genre, un peu comme dans La France a un incroyable talent et quand le public les sifflait et n’en voulait plus, on les crochetait par le col avec un long bâton et on les tirait vers la sortie.

C'était radical, mais efficace. Le nom "crochet" est resté même si aujourd’hui pour éliminer un candidat, les méthodes sont plus douces.

