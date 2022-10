"Star Academy" : qui sont les 13 candidats de la nouvelle émission

Près de 21 ans après sa première édition, la Star Academy a fait son retour ce samedi 15 octobre sur les antennes de TF1. Après 14 ans d'absence, le retour de cette émission phare des années 2000 est un événement majeur de l'actualité télévisuelle. Le principe est resté le même et a rapidement séduit près de 20.000 candidats. Parmi eux, 13 ont été sélectionnés pour entrer dans l'école de leurs rêves.

À noter que le système d'élimination a déjà été annoncé. Trois candidats seront mis en balance chaque samedi. Le premier sera sauvé par le public, le deuxième par ses camarades et le troisième quittera l'aventure. Mis à part le prime hebdomadaire du samedi présenté par Nikos Aliagas, une quotidienne sera diffusée du lundi au vendredi à 17h30 et le samedi après-midi à 17h20. Mais qui sont les 13 candidats qui rêvent de prendre la suite de Jenifer ou Nolwenn Leroy ?

Léa

Léa, 24 ans, est originaire de Paris. Opticienne de profession, elle travaille à son compte depuis près de trois ans. Se décrivant comme une véritable battante, elle rêve de pouvoir vivre de sa musique. Ce sont notamment ses vidéos de chants sur les réseaux sociaux qui lui ont permis d'intégrer le casting de l'émission.

Stanislas

Stanislas, 24 ans, est lui originaire de Vannes en Bretagne. Il rêve de devenir un artiste complet qui maitrise aussi bien la danse, le théâtre et le chant. Nostalgique de la musique des années 80, il apprécie particulièrement des chanteurs comme Jacques Dutronc ou Michel Fugain.

Paola

Paola, 23 ans, vient d'Angers et rêve de vivre une "vie qui la fait vibrer". Particulièrement épanouie dans le domaine de la création artistique, elle adore inventer ses propres mélodies et textes. C'est bien sur scène qu'elle se sent le mieux et le plus vivante.

Amisse

Amisse, 20 ans, vit à Cergy. Mis à part la musique, elle est très engagée dans le domaine associatif. Cette fan inconditionnelle de comédies musicales a appris le piano d'elle-même et a ensuite pris son courage à deux mains pour aller jouer dans les gares. Elle y a perfectionné son chant et a aimé ce premier rapport avec le public.

Ahcène

Ahcène, 20 ans, habite à Charleville-Mézières. Il a commencé la musique étant très petit et s'est ensuite spécialisé en chant lyrique. Plus tard, il s'est tourné vers la musique moderne grâce à une association locale. "Très solaire" et plein de vie, son souhait est de vivre de sa passion.

Anisha

Anisha, 22 ans, est originaire de Madagascar. La musique a été un élément fondateur dans sa vie, marquée notamment par une enfance compliquée. "Quand je commence à chanter, tout le stress, toute la peur se dissipe".

Cenzo

Cenzo, 22 ans, est originaire de Tahiti, mais vit à Bordeaux. Passionné de danse et de chant, il joue aussi de la guitare et rêve de sortir un album en France. Il s'est longuement confronté aux spectateurs de rues en faisant des représentations publiques improvisées avec juste son micro et ses enceintes.

Carla

Carla, 23 ans, vient d'Antibes. Celle qui a "appris à marcher et juste après à danser" est devenue danseuse et veut désormais prendre le micro pour montrer ses talents de chanteuse : "Il n'y a pas de rêve qui est trop grand".

Chris

Chris, 28 ans, habite à Aix-en-Provence. Depuis plusieurs années, il rêve de devenir chanteur et malgré "plusieurs échecs", la Star Academy est pour lui une vraie opportunité de réaliser son rêve d'enfant : "Je n'ai rien à perdre et je veux saisir ma chance".

Enola

Enola, 22 ans, vient de Landiras. Perfectionniste, elle s'est formée au Cours Florent "Comédie Musicale". Participer à cette édition de la Star Academy représente, pour elle, un rêve. La scène est un élément crucial de sa vie : "je mourrai sur scène".

Julien

Julien, 20 ans, est originaire de Toulon. Se décrivant comme "flemmard", il n'en garde pas moins un vrai sens du rythme et a une vraie prestance. Avant de vouloir devenir chanteur, il s'est entraîné dès son plus jeune âge aux techniques de chant avec son frère, devenu lui professionnel.

Louis

Louis, 20 ans, est originaire de Lot-et-Garonne. La Star Academy a déclenché chez lui son amour de la musique. Très proche de sa famille, il a une vraie fibre artistique et malgré sa réticence vis-à-vis des télécrochets, la participation à cette émission a été une évidence pour lui.

Tiana

Tiana, 18 ans, habite en Seine-et-Marne. La benjamine de l'émission quitte pour la première fois sa famille pour les couloirs de l'école de la Star Academy. Cette grande compétitrice a commencé à chanter en soliste dans sa chambre et rêve depuis de poursuivre une carrière de chanteuse.

