DIAPORAMA - "Star Academy" : Jenifer, Nolwenn Leroy, Grégory Lemarchal... Ces artistes révélés par l'émission

Les prime-times du vendredi ou samedi soir, les cours de danse avec Kamel Ouali, les débriefings de Raphaëlle Ricci... La Star Academy a marqué toute une génération, qui n'a pu que se réjouir à l'annonce de son probable retour cette année sur nos écrans, comme l'indiquaient en début de semaine nos confrères du Parisien. Animateur phare du programme, Nikos Aliagas devrait être encore une fois de la partie, selon le quotidien.



Durant 9 saisons (8 sur TF1 et 1 sur NRJ12), le public s'est passionné pour ces jeunes artistes en devenir qui assistaient à des cours de chant, danse, théâtre, sport... à l'académie la semaine, et performaient lors d'un prime-time en direct hebdomadaire avec les plus grands artistes du moment. Pour le/la gagnant.e de chaque édition, une grosse somme d'argent et la possibilité d'enregistrer un disque.

Jenifer et Nolwenn Leroy, les modèles

Et certains participants ont su se servir de l'émission comme un véritable tremplin. Citons pour commencer les deux premières gagnantes, Jenifer (Star Academy 1) et Nolwenn Leroy (Star Academy 2), qui ont franchi les 20 ans de carrière et occupent désormais une place à part entière dans le paysage musical français. Nolwenn a sorti son 8e album La Cavale en novembre dernier et Jenifer travaille sur son 9e opus, enregistré à Londres. Les deux artistes ont toutes les deux été jurées de The Voice.

Olivia Ruiz, entre musique et littérature

Issue de la même promotion que Jenifer, Olivia Ruiz a aussi fait du chemin depuis. Celle qui a conquis le public avec son album La Femme Chocolat, qui comportait notamment le tube J'traîne des pieds, a écrit son premier roman en 2020. Intitulé La Commode aux tiroirs de couleurs, il a rencontré un joli succès.

Elodie Frégé et Sofia Essaïdi, chanteuses ET actrices

La Star Academy 3 a vu émerger de nombreux talents. Elodie Frégé, la gagnante, a enregistré plusieurs albums dont un avec Benjamin Biolay, qui lui a notamment écrit le titre La Ceinture. Elle a également été membre du jury de la Nouvelle Star en 2014 et de The Artist dernièrement. Elle s'est aussi essayée au cinéma (Potiche, de François Ozon) et à la télévision.

C'est aussi à la télévision que brille désormais Sofia Essaïdi. Celle qui avait perdu en demi-finale face à Elodie Frégé a d'abord joué dans plusieurs comédies musicales (Cléopâtre, Chicago...) avant de se tourner pour de bon vers les téléfilms et séries. On a notamment pu la voir dans la série Aïcha (France 2), ou plus récemment La Promesse (TF1), avec Olivier Marchal.

Grégory Lemarchal, pour toujours

Disparu en 2007 à seulement 23 ans, Grégory Lemarchal fait partie des candidats que le public n'oubliera pas. Atteint de la mucoviscidose, il avait tout de suite conquis, par sa voix cristalline et son humour, les téléspectateurs, qui l'avaient sacré grand gagnant de la Star Academy 4 en 2004.

Mosimann, DJ et musicien reconnu

Lui a remporté la 7e édition en 2008, mais s'est rapidement tourné vers le milieu de la nuit, pour devenir un DJ reconnu. Mosimann (il a délaissé son prénom Quentin, ndlr) a même été nommé meilleur DJ français lors des Fun Radio European DJ Awards en 2014. Après plusieurs saisons en tant que juré de l'émission The Voice en Belgique, le musicien travaille désormais aux côtés d'artistes comme Louane ou Grand Corps Malade. C'est d'ailleurs lui qui a produit et composé le dernier album du slameur, Mesdames.