Sébastien Thoen raconte ses années lycée sur RTL

Au micro de Flavie Flament dans Jour J, Sébastien Thoen qui présente son livre Chagrin d'humour, revient sur ses années lycées en compagnie de Julien Cazarre et Patrice Mercier.

"Ce sont des cas sociaux, mes frères depuis le début", explique Sébastien Thoen en parlant de ses deux compères humoristes. "On a retourné le lycée, il faut savoir que Cazarre, il s’est fait virer de plusieurs lycées, et il y a des profs qui ont fait grève pour ne pas qu’il revienne, pour vous dire le niveau", se souvient le chroniqueur et sociétaire des Grosses Têtes au micro de Jour J.

Dès leurs adolescences, la bande de copains n’avait pas froid aux yeux. "On faisait déjà les cons comme après finalement. Mais on n’était pas non plus méchant, c’était des blagues de lycéens comme Les Sous-doués passe le bac, on était fan. On a mis une fois le feu à la cantoche et encore, une histoire de crème brûlée", plaisante Sébastien Thoen sur RTL.

Ensemble, ils ont décidé de poursuivre leurs pitreries à la télé avec Action Discrète. "La force du groupe, c’est qu’on voulait faire des caméras cachées comme les autres. On se déguisait en singe ou en faux caissier de Monoprix", explique Sébastien Thoen, auteur de Chagrin d'humour.



Des caméras fort bien cachées

Avec Thomas Séraphine, Pierre Samuel, Patrice Mercier, et Julien Cazarre, ils étaient "les cinq mousquetaires de l’humour". Un gang de comédiens spécialistes des caméras cachées. Tellement bien cachées que leurs victimes découvraient le subterfuge à la diffusion de l 'émission Action Discrète sur Canal+.

"Si on pouvait prévenir les gens et après passer tranquille, on l’aurait fait, mais on ne pouvait pas, puisqu’on les piégeait dans l’exercice de leurs fonctions et ça ne passait pas. Après, il nous arrivait quand même de faire des caméras cachées assez classiques. On se basait sur des faits d’actualité avec un pharmacien, un garagiste et là si je sentais que la personne en sortant de son commerce n’était pas bien, alors oui, on se disait ce n'est pas très cool. Mais pour le reste, on n'en avait rien à foutre évidemment", dit-il en souriant.

Après leurs nombreuses infiltrations et un bon nombre d'avertissements du CSA, le groupe d’Action Discrète se sépare et Sébastien Thoen quitte Canal+. "La caméra cachée, dès que ça commence à fonctionner, on ne peut plus en faire, donc on a duré 5-6 ans parce qu’on était une petite émission. On était cagoulé, on ne nous reconnaissait pas vraiment, donc ça a duré, mais après, c’est un super souvenir", conclut-il.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info