VIDÉO - Sébastien Thoen raconte son dîner avec Emmanuel Macron

À chaque semaine son dîner ! Après Vladimir Poutine, Charles III ou encore Jean Dujardin, Sébastien Thoen a partagé un repas avec Emmanuel Macron, qu'il raconte dans sa chronique de ce jeudi 13 octobre. "J'étais dans son bureau à l'Élysée, on a regardé un DVD des plus beaux buts de l'Olympique de Marseille et on a bu une binouze sans gluten", raconte-t-il.

"J'ai trouvé Manu un peu chafouin, faut dire que son taf n'est pas évident. Manu m'avoue qu'il a du mal avec l'écologie, qu'il n'a personne de crédible dans son gouvernement qui incarne cette lutte primordiale. Je lui dit de rappeler Nicolas Hulot, lui il va envoyer la sauce", ajoute l'humoriste.

"J'appelle Nicolas Hulot, je lui évoque la chose, il me dit qu'il n'est pas du tout dans l'esprit. Suite aux différents scandales, Nicolas fait une pause, il a envie de se ressourcer. Il s'est retiré dans la nature, au calme au Cap d'Agde. Il tient une très jolie boutique Jacquie et Michel sur le port", lance-t-il.

