Action Discrète, le Grand Journal, le Journal du Hard, Sébastien Thoen a grandi sur Canal +. C'est sa maison jusqu'à ce sketch qui le pousse vers la sortie en Novembre 2020.. Un épisode sur lequel il revient dans son ouvrage : 'Chagrin d'Humour' où il nous livre une hypothèse aussi inédite que loufoque sur les "vraies" raisons de son départ.

Le trublion qui s'épanouit aujourd'hui sur RTL au sein des Grosses Têtes et la matinale, revient sur ce moment difficile de sa carrière pour "On refait la télé". Il regrette notamment le manque de soutien de ses camarades humoristes et comédiens : "ce qui m'a déçu et surpris c'est surtout les anciens. Jamel Debbouze, Eric et Ramzy, Jean Dujardin (...) je ne leur en veux pas mais je m'attendais à un mouvement de leur part".

Sébastien Thoen évoque aussi sa frustration à l'époque du Grand Journal : "à partir du moment où tu changes trois ou quatre fois de nom de séquence, de chronique, de placement sur le plateau, de temps de diffusion, tu te dis 'ça sent pas très bon'".

Pour autant, de bons souvenirs chez Canal +, il en garde plus d'un, comme les nombreux sketchs d'Action Discrète : l'intrusion chez Brad Pitt, 'les zoukeurs du PS', 'Allez les Bleus'...

Et si demain, il remettait ça ? Sébastien Thoen y croit : "je pense que je retournerai chez Canal + oui, j'en suis sûr !"

Les infos télé de la semaine !

-Une alarme incendie en plein direct sur le plateau de France Info TV

-Le retour de la Nouvelle Star pour une émission anniversaire

-60 personnalités invitées dans une fiction sur les Inconnus le 14 novembre sur TF1 !

Retrouvez toutes ces actualités en vidéo !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info