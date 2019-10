Salvador Dali : " j'étais le premier des hippies "

publié le 05/10/2019 à 13:30

Salvador Dali n'a jamais rendu son dernier souffle. L'homme qui repose dans la crypte du musée-théâtre de Figueras est bien le premier marquis de Dali de Pubol comme l'avait proclamé le Roi d'Espagne. Mais son visage est presque intact et ses moustaches cirées sont toujours aussi droites, dressées comme les deux aiguilles d'une montre donnant l'heure favorite voulue par le maître: Dix heures dix...

Salvador Felipe Jacinto Dali est né aux premières lueurs du siècle dernier à Figueras, au nord de l'Espagne, sous l'ombre portée du monumental château Sant Ferran... Malgré ce voisinage aristocratique, aucune goutte de sang bleu ne coule dans les veines de Dali. Son père, Salvador Dali y Cusi, est un notaire qui ne badine pas avec l'autorité. Sa mère Felipa pose sur son seul fils un regard énamouré et indulgent. Quand elle mourra, alors qu'il n'avait que seize ans, Salvador Dali dira avoir vécu le coup le plus terrible de sa vie, "Je l'adorais"...

Si cette mère passe tous ses caprices au jeune Salvador Dali, c'est que celui-ci est est depuis sa naissance l'enfant du miracle. Il est né neuf mois seulement après la mort d'un premier garçon, son frère. A cinq ans, ses parents l'emmènent sur la tombe de son aîné, foudroyé par la maladie. Dali racontera avoir appris ce jour-là, de la bouche de son père et de sa mère, qu'il était la réincarnation de ce frère disparu. L’héritier unique et divin. Il sut que sa voie désormais était toute tracée: prendre la succession de ce "génie extrême" mort à l'âge de sept ans: "Je suis né double" répétera Dali, persuadé de posséder le cerveau de son frère. "Suis je un génie ? La réponse est oui" tranchera définitivement l'artiste...

Le génie en herbe Salvador Dali est un enfant fantasque qui jusqu'à l'âge de quinze ans fera pipi au lit. Imprévisible et exalté. A l'école, il aime se jeter du haut de l'escalier. Affabulateur, rêveur et menteur... Des heures entières, il se réfugie au fond d'une baignoire vide pour y peindre et y dessiner, "A l'âge de six ans, je voulais devenir cuisinier. A sept ans je souhaitais devenir Napoléon...Puis mon ambition n'a cessé de grandir" confessera t-il.



Dali est doué pour le dessin. Ses professeurs, et même les artistes en vue du moment, ne s'y trompent pas. A 14 ans, les paysages qu'il présente à une exposition locale au théâtre municipal de Cadaquès, ces toiles de jeunesse font sensation. Quatre ans plus tard, le voilà naturellement admis à l'Académie Royale des Beaux Arts à Madrid... Impossible de rater cet énergumène qui ne porte pas encore de moustache mais des cheveux longs et gras, une gabardine de style empire et un chapeau haut de forme."j'étais le premier des hippies" dira t-il...