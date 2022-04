Ce samedi 23 avril 2022, Jeanne Mas était l'invitée d’Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Après sept ans d'absence, la chanteuse sera en concert sur la scène des Folies Bergère à Paris les 29 et 30 avril prochains. Elle partira ensuite en tournée dans toute la France avec un spectacle qui se veut plus intime. Son nouvel album Sapore di Amore est toujours disponible dans les bacs.



Ce matin pendant l’émission, l'artiste a notamment révélé pourquoi elle a refusé de participer à Mask Singer dont TF1 diffuse actuellement la saison 3 : "On ne me demande pas de faire mon métier, on me demande d'être un clown", a-t-elle déclaré.

Changer de registre, se séparer de son arrangeur, rester libre à tout prix... Jeanne Mas est aussi revenue sur ses choix de carrière et les critiques dont elle a été la cible. Après dix-sept ans aux Etats-Unis, l'interprète de En rouge et noir pourrait-elle revenir vivre en France ? Découvrez sa réponse...

Jeanne Mas a aussi raconté sa plus grosse frayeur en avion... et c'est très drôle ! Elle en a dit plus sur le programme de cuisine vegan qu'elle aimerait animer à la télévision. Enfin, celle qui s'est fait connaître en 1984 avec le tube Toute première fois s'est confiée sur sa relation avec sa fille Victoria, devenue romancière à succès.

Autre invité ce matin : Philippe Manœuvre ! Le critique musical est venu nous parler de la deuxième édition de Rockin' 1000, le plus grand concert amateur au monde qui aura lieu le 14 mai prochain au Stade de France. Matthieu Chedid sera également de la partie cette année ! En 2019, lors de la première édition, 55.000 personnes étaient venues donner de la voix.

Pendant l'émission, Philippe Manœuvre en a profité pour raconter le jour où Serge Gainsbourg s'est blessé pendant l'enregistrement de son émission Sex Machine... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus.



Les infos télé de la semaine

Ce samedi, Germain Sastre vous emmène dans les coulisses de la télévision, en partenariat avec Télé-Loisirs ! Au menu :



- Chef à domicile : la nouvelle émission culinaire de M6...

- L'hommage de Paris Première à Jacques Martin...

- Les audiences du débat de l'entre-deux-tours Macron/Le Pen au plus bas...



Plus de détails en vidéo !

Le décodeur de Télé-Loisirs

Enfin, toutes les semaines dans Le Décodeur, la rédaction de Télé-Loisirs décrypte le petit écran et vous dévoile les secrets de fabrication de vos programmes préférés. Aujourd'hui, Rémi Jacob vous dévoile les coulisses des soirées électorales, à moins de 24h du deuxième tour de l'élection présidentielle. Plus d'informations en vidéo !