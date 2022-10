RTL salue la mémoire de Philippe Alexandre

Décédé ce lundi 31 octobre à l'âge de 90 ans, Philippe Alexandre, fût l'un des éditorialistes les plus marquants de l'histoire la station. RTL tient à saluer la mémoire de ce journaliste politique emblématique, qui de ses éditos percutants et acérés, de sa parole libre et vive, aura laissé son empreinte dans l'information politique française, de 1969 à 1996 rue Bayard.

En trente ans, ses chroniques radio, attendues chaque matin par les auditeurs français, sont bien vite devenues une signature redoutée par toutes les personnalités politiques de France.

Ce lundi, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage au journaliste sur Twitter : "Avec Philippe Alexandre, la presse française perd une plume féroce, un enquêteur implacable, une voix libre", a d'abord écrit le président de la République. Et d'ajouter : "Redouté et admiré, il était, pour beaucoup de Français, l’un des visages les plus familiers du journalisme politique".

Son confrère Philippe Labro, qui a dirigé les programmes de RTL de 1985 à 2000, a également salué son "mordant extraordinaire" et déplore la perte d'une "vraie plume", celle d'un "grand journaliste".

Au nom de tous ses collaborateurs, RTL tient à saluer sa mémoire et à exprimer son soutien à sa famille et ses proches.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info