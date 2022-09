Décès de Jean-Luc Godard : comment les chaînes de télévision vont lui rendre hommage

Les chaînes de télévision vont rendre hommage à Jean-Luc Godard ce mercredi 14 septembre, au lendemain de sa disparition. Le réalisateur emblématique de la Nouvelle Vague est décédé à l'âge de 91 ans.

En hommage à ce précurseur, Arte diffuse ce mercredi soir le film Le Mépris, l'histoire d'un scénariste chargé de terminer à Capri l'écriture d'un film de Fritz Lang sur Ulysse. Atterré à l'idée de perdre sa femme, Camille, il va tenter le diable et la pousser dans les bras du producteur. Prenant ça pour de l'opportunisme, elle va le mépriser. On connait la célèbre réplique "Et mes fesses, tu les aimes mes fesses ?", mais tout n'est pas aussi clair même si l'ensemble ne manque pas de fondement.

Le film était conçu pour Kim Novak et Sinatra, qui se désista. On envisagea ensuite le tandem Mastroiani-Sophia Loren, mais ce fut donc Piccoli et Bardot, pour un cachet de 250.000.000 de francs. En visionnant le film, les producteurs furent ulcérés de constater qu'on n'y voyait jamais Brigitte Bardot nue et exigèrent donc le tournage de séquences supplémentaires avec l'actrice de face et de fesses. Godard, lui, joue l'assistant de Fritz Lang qui s'incarne lui-même. Il s'agit du film le plus grand public du cinéaste avec À bout de souffle, diffusé vendredi sur France 5, et avec Pierrot le fou programmé samedi sur Ciné+Classic.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info