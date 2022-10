Philippe Alexandre, ancien éditorialiste chez RTL, est décédé à 90 ans

"Le métier perd une de ses signatures qui ne se remplace pas". Réputé pour le mordant de ses chroniques et ses nombreux ouvrages, parfois polémiques, le journaliste Philippe Alexandre est décédé ce lundi 31 octobre, au Touquet.

Chroniqueur chez RTL de 1969 à 1996, il est également passé par la télévision aux côtés notamment de Serge July. Ses chroniques à la radio, écoutées chaque matin par des centaines de milliers d'auditeurs, étaient redoutées par les politiques de tous bords. Ce journaliste "purement politique", aux airs d'inspecteur Colombo, était un "pionnier du poil à gratter radiophonique et du trait à la pointe sèche", disait son complice à la télévision, co-fondateur de Libération, Serge July.

"Il avait un mordant extraordinaire, il savait très bien manier l'ironie. Il n'était pas méchant mais pointu, très bien renseigné, il avait les bonnes sources", témoigne Philippe Labro, qui a dirigé RTL entre 1985 et 200. "Il s'est petit à petit construit et il nous a construits comme la radio libre, indépendante et parfois féroce".

"Alexandre, c'est un grand journaliste", poursuit Philippe Labro, "on perd là une vraie plume, (…) le métier perd une de ses signatures qui ne se remplace pas". En dehors du travail, il est décrit comme un homme très apprécié. "Il avait du charme, beaucoup d'humour, beaucoup d'orgueil mais il était très aimé de ses confrères. Tout le monde le respectait et admirait presque sa capacité à aller chercher le renseignement que n'avaient pas les autres et le courage de parfois dire les choses d'une très grande violence".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info