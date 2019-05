Le groupe M6 lance ses podcasts natifs avec RTL Originals

publié le 27/05/2019 à 11:30

RTL Originals, la marque de podcasts natifs du groupe M6, est lancée ce lundi 27 mai. Parmi les 11 programmes originaux de l'offre, cinq sont déjà disponibles, signés par Alain Duhamel, Mac Lesggy, Philippe Corbé, Nathalie Renoux et Jacques Pradel. Les six autres podcasts arriveront durant l'été et à la rentrée de septembre.



Les podcasts sont disponibles sur RTL.fr, 6Play, les plateformes partenaires (Apple podcast, Google podcast, Soundcloud, YouTube, Dailymotion) et via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter).

RTL compte déjà 25 millions de téléchargements par mois en replay. RTL Originals permet de développer naturellement l’offre native du groupe. RTL Originals est également un label de production de contenus audio digitaux au service des marques et autres diffuseurs.

L’œil de la République

L'oeil de la République

Dans des épisodes de vingt minutes, Alain Duhamel fait revivre les grands moments de la Ve République. Diffusé toutes les deux semaines, le programme est réalisé et présenté par Alain Duhamel et Benjamin Sportouch.



Une lettre d'Amérique

Une lettre d'Amérique

Chaque semaine, le journaliste Philippe Corbé, correspondant de RTL aux États-Unis, nous adresse une carte-postale sonore sur ce pays complexe, et nous aide à mieux comprendre cette Amérique à la fois si familière et parfois totalement déconcertante.



Les voix du crime

Les voix du crime

Avocat(e)s, enquêteur(ice)s, proches de victimes, suspects ou coupables, ce sont les "voix du crime". Une fois par mois, ces témoins se confient au micro de Nathalie Renoux, Amandine Bégot, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard, nos experts en affaires judiciaires.



E=M6... au carré !

E=M6... au carré !

La science se cache absolument partout autour de nous. Mac Lesggy répond scientifiquement aux questions que nous nous posons et balaye les idées reçues. Pourquoi le goût du café change-t-il en fonction des machines ou encore quelles différences entre le jus de fruits frais et le jus de fruit concentré ? Disponible toutes les deux semaines.



Les Françaises au lit

Les Françaises au lit

Que font les Françaises au lit ? Comment vivent-elles leurs désirs ? Comment arrivent-elles à l’orgasme ? La sexualité est-elle toujours un sujet tabou ? Elles s’appellent Iris, Danielle ou Audrey, et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. "Les Françaises au lit", un podcast hebdomadaire, adapté d'un documentaire de Téva, et diffusé à partir du 11 juillet.



Six nouveaux podcasts à venir

L'offre RTL Originals s'étoffera au cours de l'été et à la rentrée avec six autres programmes : le Golden Mic, réalisé et présenté par Golden Network, Martin Solveig avec Fun Radio réalisé et présenté par Sébastien Joseph, Home Studio Zazie avec RTL2 présenté par Mathilde Courjeau, Nouvelles mères réalisé et présenté par Sidonie Bonnec et Marie Drucker, Switch réalisé et présenté par Arièle Bonte et enfin le podcast Pâtisseries.

L’équipe RTL Originals

Direction : Antoine Daccord | Production : Alice Boryczka | Rédaction en chef : Charlotte Pascal, Virginie Hénaff |

Journalistes : Arièle Bonte, Marie-Pierre Haddad | Développement : Alix de Goldschmidt.